Roma: Castaldo (M5s), Capitale torni a suo ruolo europeo

- “Roma, città nella quale il progetto europeo è iniziato, deve tornare a essere riconosciuta quale simbolo del processo di integrazione europea, deve assumere per l’Unione quel ruolo di guida morale e di ispiratrice ideale che la storia le assegna e che i popoli le riconoscono”. A dirlo in una nota è il vicepresidente del Parlamento europeo ed esponente del Movimento 5 stelle, Fabio Massimo Castaldo, partecipando alla tavola rotonda "Roma capitale europea", organizzata dalla sezione di Roma del Movimento Federalista Europeo, assieme con l'Associazione Per Roma e l'associazione Passo Civico. “Per far questo – ha aggiunto - Roma deve completare la sua trasformazione in Capitale europea e moderna e sarà fondamentale l’utilizzo delle risorse provenienti dal programma Next Generation Eu. Il Comune di Roma si prepara a sfruttare al meglio questa opportunità: in ottobre è stato presentato il 'Piano di Sviluppo resiliente, sostenibile e inclusivo' del valore di ben 25 miliardi di euro, che ha l’obiettivo di realizzare una strategia di sviluppo urbano finalizzata a garantire la ripresa sociale ed economica, dopo l’emergenza Covid-19'. l rilancio di Roma ed il recupero del suo giusto prestigio come Capitale Europea agli occhi del mondo deve essere la priorità di tutti: dei politici, dei rappresentanti della società civile, dei cittadini volenterosi che amano questa incredibile città”, ha concluso il vicepresidente Castaldo. (Com)