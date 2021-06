© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente del Senato Elisabetta Casellati smentisce di aver mai incontrato l’avvocato Amara e si riserva di agire legalmente nelle competenti sedi nei confronti di tutti coloro che riportano fatti non corrispondenti al vero". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa della presidenza di palazzo Madama. (Com)