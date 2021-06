Brasile: Omc, governo cambia posizione e apre a sospensione brevetti sui vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora, pur non dichiarando il suo esplicito sostegno alla fine dei brevetti, il ministero degli Esteri brasiliano ha scelto di non creare ostacolo all'inizio delle trattative. Nel corso del suo intervento alla riunione dell'Omc l'ambasciatore del Brasile, Alexandre Parola, ha indicato che il Paese è "profondamente impegnato a fornire soluzioni all'interno dell'Omc per sostenere gli sforzi globali per porre fine alla pandemia". "Non esiste una formula semplice per affrontare l'ampia gamma di sfide tra sviluppo, produzione e distribuzione di vaccini e terapie in tutto il mondo", ha affermato. "Come abbiamo ripetutamente affermato, è necessaria una soluzione olistica", ha affermato. Parola ha anche attaccato la disparità nella distribuzione dei vaccini. "È chiaro che il mondo non è ugualmente attrezzato per combattere una simile pandemia e questo squilibrio è qualcosa che dobbiamo affrontare con urgenza", ha affermato. (Brb)