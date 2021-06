Governo: Conte, non accettare appello Draghi sarebbe stato voltare spalle ad italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una crisi politica, ovvero "uno stallo provocato per circa due mesi ha fatto molto male agli italiani, ed ha acuito le sofferenze. E' chiaro che questo ha predisposto le condizioni per un governo di unità nazionale. Non rispondere a questo appello da parte del Movimento cinque stelle sarebbe stato un voltare le spalle agli italiani". Lo ha affermato l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della registrazione di "DiMartedì" su La7. (Rin)