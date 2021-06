Abruzzo: Angelosante (Lega) su Ferrovia Roma-Avezzano-Pescara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la regione Abruzzo ha approvato la risoluzione sulla strategia per il corridoio europeo trasversale Tirreno-Adriatico. Nella risoluzione si chiede fra le altre cose ed in via ufficiale il potenziamento della tratte ferroviaria Roma-Avezzano-Sulmona-Pescara (già previsti 620 milioni di euro) per un importo di circa 6,5 miliardi di euro. Lo riferisce il consigliere regionale abruzzese Simone Angelosante (Lega)."Tale potenziamento - ha aggiunto - deve consentire dimezzare i tempi di percorrenza e di predisporre il trasporto merci fra Civitavecchia ed Ortona". Angelosante, nel suo intervento ha ricordato inoltre che il corridoio Tirreno-Adriatico, passante per Avezzano e Sulmona "non è un'invenzione recente ma già i romani (i più grandi costruttori di strade) avevano individuato il percorso che attraversa la Marsica e la Valle Peligna per arrivare a Chieti".(Gru)