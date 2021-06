Migranti: Johansson, progressi da compiere in partenariato con Paesi del Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Collaborare con i Paesi del Nord Africa per prevenire le partenze irregolari di migranti. Lo ha detto la commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, dopo il Consiglio Affari interni a Lussemburgo. "Nel pranzo" durante la riunione di oggi "abbiamo avuto una discussione molto positiva e costruttiva, soprattutto sulla dimensione esterna e anche sulla dimensione interna e sul Patto" sulla migrazione e l'asilo. "Ho potuto riportare" ai ministri dei viaggi fatti. "Ieri ero in Libia e ho avuto ottimi colloqui con il primo ministro di questo nuovo governo ad interim e anche con il ministro degli Interni. Due settimane fa, ero in Tunisia e la scorsa settimana ho incontrato di nuovo il presidente tunisino", ha ricordato. "Devo dire che ci sono possibili e concreti progressi da compiere nel partenariato con i nostri vicini meridionali: per prevenire le partenze irregolari, lavorare insieme nella gestione della migrazione, proteggere i diritti fondamentali dei migranti, investire in percorsi legali e aiutarci a vicenda nella gestione delle frontiere. Questa è una area che dobbiamo esplorare di più", ha sottolineato. (Beb)