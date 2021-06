Ambiente: Fico, Italia si doti di legge Salva Mare, approvata da Camera quasi un anno e mezzo fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, spiega su Facebook "un piccolo fuori programma questa mattina alla stazione zoologica Anton Dohrn" e pubblica una foto. "Lei si chiama Fulghetta ed è una delle tartarughe accolte dal Turtle Point della Szn dopo essere stata soccorsa nel Golfo di Napoli. Aveva ingerito plastica e rifiuti e aveva difficoltà a immergersi. Dopo le cure prestate nel centro di riabilitazione, è stata portata proprio stamattina a Cuma, con il supporto della capitaneria di Porto di Baia. Ora è di nuovo in mare libera", racconta Fico. "Una storia a lieto fine, che però ci ricorda anche come sarebbe importante per l'Italia dotarsi oggi di una legge come la Salva Mare, approvata dalla Camera quasi un anno e mezzo fa", evidenzia il presidente di Montecitorio. (Rin)