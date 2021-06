Bosnia: esponente commissione Duma russa, sentenza Mladic è politicizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza pronunciata oggi all'Aia contro il generale Ratko Mladic è "politicizzata, faziosa e ingiusta": lo ha dichiarato Jelena Danjina, membro della commissione per gli Affari internazionali della Duma russa. "La Corte internazionale per l'ex Jugoslavia è sempre stata guidata da criteri politici, non legali, nel suo lavoro. Non è una coincidenza che il 70 per cento degli accusati e condannati in quella Corte siano serbi", ha detto Panjina secondo quanto riporta l'emittente serba "B92". L'esponente politica russa ha infine detto che "non si dovrebbe permettere che i meccanismi della giustizia internazionale vengano utilizzati come strumenti di confronto politico con leader che non sono desiderabili per l'Occidente". (Seb)