Italia-Austria: Giovannini riceve omologa Gewessler, avanti con obiettivi Patto verde europeo

- Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha avuto stamani un cordiale e franco colloquio con l'omologa austriaca Leonore Gewessler. I due ministri hanno confermato l'impegno, già anticipato al Consiglio Trasporti Ue a Lussemburgo la settimana scorsa, di cooperare a livello europeo nell'attuazione della strategia per una mobilità più sostenibile e intelligente, sulla scia della recente comunicazione della Commissione e facendo leva sulle straordinarie potenzialità del programma Next Generation Eu. E' quanto si legge in una nota del Mims. I ministri hanno convenuto che gli ingenti investimenti previsti dai Piani nazionali di ripresa e resilienza suggeriscono l'opportunità di un approccio più coordinato a livello europeo per mettere a sistema e massimizzarne l'efficacia, anche al fine di avanzare nell'attuazione degli obiettivi del Patto verde europeo che, come hanno ribadito i ministri, dovranno necessariamente e sempre di più informare le politiche nazionali ed europee dei prossimi anni.(Com)