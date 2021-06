Bosnia: procuratore Brammertz, sentenza Mladic non è contro il popolo serbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza emessa oggi all'Aia contro Ratko Mladic "non è contro il popolo serbo". Lo ha dichiarato il procuratore capo del Meccanismo residuale dei tribunali penali dell'Aia, Serge Brammertz, in una nota pubblicata sul sito web del Meccanismo. La sentenza, ha precisato Brammertz, è solo contro Mladic, che ha deliberatamente utilizzato la sua posizione di comandante militare per attaccare civili innocenti, per nessun motivo diverso dalla loro etnia e fede. "Migliaia di sospettati di crimini di guerra da ogni parte devono ancora essere indagati e perseguiti in tutta l'ex Jugoslavia. Ora è responsabilità dei pubblici ministeri e dei giudici nazionali continuare questo lavoro e la Procura si è impegnata a dare loro pieno sostegno", ha detto Brammertz. La Corte d'appello del Meccanismo residuale dell'Aia ha confermato oggi la sentenza in primo grado all'ergastolo per Ratko Mladic. I giudici hanno rigettato i ricorsi presentati sia dall'accusa che dalla difesa alla sentenza di primo grado. Mladic è stato condannato in primo grado per 10 degli 11 capi d'accusa presentati, mentre non è stato ritenuto colpevole di genocidio nei comuni di Foca, Kljuc, Kotor-Varos, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica. La pubblica accusa aveva presentato ricorso contro la decisione di non inserire questo ultimo capo d'accusa nella sentenza conclusiva del processo di primo grado, mentre la difesa aveva chiesto che il processo a Mladic fosse riavviato ex novo. (Seb)