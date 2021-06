Medio Oriente: Ferrara (M5s), riprendere processo pace, Italia riconosca Stato palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messe finalmente a tacere le armi dopo l'ultima drammatica riesplosione del conflitto israelo-palestinese, “mi auguro che si possa rianimare il processo di pace da anni congelato, nel rispetto del diritto internazionale e delle legittime aspirazioni alla pace e alla sicurezza di entrambi i popoli, nel solco della soluzione dei due Stati”. Lo dichiara il senatore Gianluca Ferrara capogruppo in commissione Esteri e vicepresidente gruppo cinquestelle in Senato al termine dell'audizione informale dell'ambasciatrice di Palestina in Italia Abeer Odeh. “Un passo importante in questa direzione sarebbe senza dubbio il riconoscimento dello Stato della Palestina anche da parte dell'Italia, come ha sempre chiesto il M5s anche attraverso una mozione a mia prima firma presentata nel 2019 e sottoscritta da cinquanta colleghi. In tutto il mondo sono 137 i Paesi che hanno riconosciuto lo Stato di Palestina nei confini del 1967. Dal 2015 anche il Vaticano ha riconosciuto lo Stato palestinese. Auspico che il Senato voti e approvi al più presto la nostra mozione", ha dichiarato Ferrara.(Res)