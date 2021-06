Lecco: inaugurato "Didaktico", il ristorante che porta dalla scuola alla cucina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La location dell'ex Porticciolo 84 è stata totalmente rinnovata: gli interni sono caldi e accoglienti per far sentire gli ospiti in un elegante salotto di casa. Un mix di elementi classici uniti a stampe moderne rendono 'Didaktico' un luogo innovativo che rispecchia la creatività e la freschezza che porteranno i giovani studenti. Gli alunni coordinati dal maître Borghetti in sala saranno 3, mentre gli studenti che affiancheranno lo Chef Fabio Moriconi in cucina saranno 4. "Il ristorante didattico rafforza ancora una volta il rapporto tra Apaf, Confcommercio, Federalberghi e Fipe - ha commentato il presidente della Provincia di Lecco, Usuelli - con l'obiettivo comune di dare quante più opportunità possibili ai ragazzi per supportarli nella loro crescita professionale. In questo particolare periodo di progressiva riapertura delle attività, la presenza di un ristorante di alto livello non può che impreziosire e arricchire l'offerta sul territorio lecchese". "Siamo soddisfatti dal feedback ottenuto in questa prima settimana di apertura. I clienti - ha rimarcato Marco Cimino, Direttore del CFPA Casargo - apprezzano il valore aggiunto che gli alunni danno a questa realtà di altissimo livello. Dare la possibilità a questi ragazzi di cimentarsi in un contesto lavorativo vero e proprio è da sempre prerogativa della nostra scuola". (Com)