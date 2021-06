Usa: i 25 uomini più ricchi pagano tasse pari al 3,4 per cento della loro ricchezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 25 uomini più ricchi degli Stati Uniti – fra i quali Jeff Bezos, Micheal Bloomberg ed Elon Musk – hanno pagato tra il 2014 e il 2018 tasse federali per 13,6 miliardi di dollari, pari al 3,4 per cento della loro ricchezza complessiva di 401 miliardi di dollari. Lo indica un’analisi pubblicata oggi dall’organizzazione ProPublica e basata su dati dell’Agenzia per i servizi fiscali. I documenti, scrive il “New York Times”, rivelano la schiacciante iniquità del sistema fiscale statunitense, con plutocrati quali Warren Buffett, Jeffrey Bezos, Micheal Bloomberg ed Elon Musk che riescono a sfruttare una complessa rete di falle del codice fiscali e con gli Stati Uniti che “insistono nel tassare il lavoro più che la ricchezza”. L’analisi viene pubblicata a pochi giorni dalla presentazione da parte del presidente Joe Biden di una proposta che aumenterebbe dal 37 al 39,6 per cento le tasse sulle fasce di reddito più alte. Il rapporto di ProPublica è stato condiviso anche dalla senatrice democratica Elizabeth Warren, secondo cui Biden dovrebbe invece valutare l’imposizione di una “tassa sulla ricchezza” del 2 per cento da applicare a quegli individui i cui beni – dati dal valore delle azioni, dagli asset immobiliari e da qualsiasi altra proprietà – superano i 50 milioni di dollari. “Il nostro sistema fiscale è strutturato a uso e consumo di miliardari che non fanno la loro fortuna attraverso i redditi, come fanno le famiglie lavoratrici”, ha scritto su Twitter la senatrice. (segue) (Nys)