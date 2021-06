Usa: i 25 uomini più ricchi pagano tasse pari al 3,4 per cento della loro ricchezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ProPublica non spiega in che modo ha ottenuto le informazioni sulle tasse pagate dai 25 individui più ricchi degli Stati Uniti, ma ha condiviso i relativi documenti “grezzi”. “Abbiamo chiesto un commento alle persone citate, tutte hanno risposto di aver pagato quel che dovevano”, ha aggiunto l’organizzazione. Il rapporto evidenzia le tecniche usate per “asciugare” le cartelle esattoriali attraverso una complessa rete di prestiti e di deduzioni perfettamente legali. Nel 2007, per esempio, il fondatore di Amazon Jeff Bezos non ha pagato tasse federali nonostante in quell’anno il prezzo delle azioni della sua società sia raddoppiato. Quattro anni dopo, quando ha raggiunto una ricchezza di 18 miliardi di dollari, Bezos ha pagato solo 4 mila dollari. Warren Buffett, a capo di Berkshire Hathaway, ha pagato 23,7 milioni di dollari di tasse tra il 2014 e il 2018, a fronte di una ricchezza stimata in 24,3 miliardi di dollari. (Nys)