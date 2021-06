Auto: Francia, Renault indagata per il "dieselgate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Renault ha annunciato di essere indagato nell'ambito dell'inchiesta del "dieselgate" aperta nel 2017 sulle frodi ai controlli antinquinamento dei vecchi motori diesel. La giustizia ha chiesto all'azienda di deporre una cauzione di 20 milioni di euro, di cui 18 milioni per l'eventuale pagamento della multa e dei danni con gli interessi, insieme a una garanzia bancaria di 60 milioni di euro per le eventuali indennità. Il costruttore automobilistico francese "contesta di aver commesso la minima infrazione e ricorda che i suoi veicoli non sono equipaggiati con programmi di frode ai dispositivi di inquinamento", si legge in un comunicato. "Tutti i veicoli Renault sono sempre stati omologati in conformità alle leggi e alla regolamentazione in vigore all'epoca", spiega il gruppo.(Frp)