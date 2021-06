Spagna: dimessa Naiara, prima bambina a ricevere cuore da donatore con incompatibilità sanguigna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata dimessa dall'ospedale Gregorio Maranon di Madrid la piccola Naiara, la prima bambina al mondo ad aver ricevuto circa un mese fa, un trapianto di cuore da un donatore con incompatibilità di sanguigna, dopo aver subito un arresto cardiaco. Il complesso intervento era stato condotto presso l'ospedale universitario Gregorio Maranon di Madrid e ricevente e donante si trovavano presso centri ospedalieri diversi. Nella procedura utilizzata, il cuore del donatore deceduto è stato recuperato prima della sua estrazione attraverso un sistema di circolazione extracorporea, che permette di mantenere ossigenati gli organi suscettibili di trapianto e valutare la funzione cardiaca. Dopo un mese di monitoraggio, la neonata che ora ha circa 3 mesi e mezzo, può ritornare a casa con il resto della sua famiglia anche se dovrà sottoporsi a controlli regolari e prendere immunosoppressori. Secondo quanto riferito dall'ospedale madrileno, Naiara può ora alimentarsi con la bocca, ha guadagnato peso e non ha subito episodi di rigetto del suo nuovo cuore. "Ora potrà vivere come qualsiasi altro bambino della sua età", ha spiegato la dottoressa Manuela Camino, responsabile dell'Unità di Trapianto di Cuore di Bambini del Gregorio Maranón. "Siamo entusiasti, il giorno in cui un bambino viene dimesso è sempre una grande gioia, perché sono piccoli che sono stati molto malati e ora possono andare a casa. Naiara è la nostra piccola campionessa", ha aggiunto con emozione la dottoressa Camino. (Spm)