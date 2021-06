Infrastrutture: Giovannini, sostenibilità non è opzione se vogliamo trasformare Paese in meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sostenibilità non è un’opzione se vogliamo trasformare il nostro Paese in meglio e non semplicemente in un senso di breve termine". Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel suo intervento al webinar "Le infrastrutture sostenibili: confronto internazionale, finanza e rating", organizzato da Deloitte e Università Luiss. "Mi auguro che il Paese, nel suo complesso - ha continuato l’esponente dell’esecutivo -, sia in grado al di là del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di programmare gli investimenti futuri di varia natura proprio in una logica di infrastrutture sostenibili, per sostenere la mobilità appunto sostenibile e le altre dimensioni della mobilità: penso ad esempio alle risorse idriche. Questi investimenti - ha concluso Giovannini - ci devono permettere di essere più resilienti a futuri choc e purtroppo ce ne saranno". (Rin)