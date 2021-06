Sud: Carfagna, domani prima prova scritta bando 2.800 assunzioni in Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti i miei auguri agli 8.572 professionisti che tra domani e sabato affronteranno la prova scritta del 'Bando dei 100 giorni'. La selezione porterà 2.800 di loro ad esercitare un lavoro importantissimo nelle amministrazioni meridionali a sostegno delle progettazioni del Recovery plan: saranno i primi 'facilitatori' del grande piano che abbiamo immaginato per riunificare le infrastrutture e i servizi del Mezzogiorno a quelli del resto d’Italia. E' il primo adempimento di cui mi sono occupata con energia dopo l’insediamento, e sono grata al ministro Brunetta per aver trovato soluzioni rapide e adeguate. Ringrazio coloro che si sono messi a disposizione, tutti gli oltre ottantamila partecipanti al bando. Il mio auspicio è che la nuova fase che si aprirà a breve, con gli investimenti pubblici e privati nelle regioni del Sud, offra presto opportunità di lavoro a ciascuno di loro e nessuno sia costretto a trasferirsi per coltivare i suoi progetti di vita. Non c’è nulla di meglio che lavorare nella propria terra per la propria terra". Lo dichiara in una nota Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. (Com)