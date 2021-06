Ue: Hahn, fiducioso che soldi prefinanziamento del Recovery arriveranno presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soldi raccolti a giugno e luglio dalla Commissione europea sui mercati per il Next Generation Eu copriranno il prefinanziamento. Lo ha detto il commissario al Bilancio, Johannes Hahn, rispondendo a una domanda sull'Italia e la sua quota di prefinanziamento che arriva a circa 25 miliardi. "Stando alle informazioni a mia disposizione, per quanto riguarda la scadenza dei diversi bond, e alla luce della situazione, io sono abbastanza fiducioso, e dovrebbe esserlo anche l'Italia, che questi fondi vengano raccolti in giugno e luglio e possano essere utilizzati per il prefinanziamento", ha detto. "Se ci fossero molti più Paesi pronti" ad avere il prefinanziamento, con i piani approvati da Commissione e Consiglio, allora "potrebbe esserci, in questo caso improbabile, una erogazione pro-rata" e "poi a settembre, al più tardi, possiamo concludere il programma di prefinanziamento. Ma, ripeto, sono fiducioso che coloro che hanno fatto tutto bene e hanno preparato tutto bene possano essere rassicurati sul fatto che i soldi saranno disponibili presto", ha sottolineato. Hahn ha poi sottolineato che il collegio dei commissari oggi ha approvato il bilancio per il 2022 proponendo "livelli senza precedenti di sostegno finanziario per aiutare l'Europa nella ripresa dalle crisi economica e sanitaria". "Aiuteremo le persone, le imprese e le regioni più colpite dalla pandemia. Investiremo nella resilienza dell'Europa e nella sua modernizzazione grazie alle transizioni verde e digitale. Far ripartire l'Europa, accelerarne la ripresa e prepararla al futuro sono le nostre principali priorità", ha concluso. (Beb)