Bosnia: Stoltenberg, giusto ritenere Mladic responsabile crimini oltraggiosi contro civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha accolto "con favore la decisione del Meccanismo Internazionale Residuale per i Tribunali Penali (Irmct) delle Nazioni Unite di affermare la condanna di Ratko Mladic". In una nota, Stoltenberg ha spiegato di ritenere "giusto che (Mladic) sia ritenuto responsabile dei suoi crimini oltraggiosi contro i civili, compreso l'omicidio di migliaia di uomini e ragazzi bosniaci a Srebrenica nel 1995". La Nato "ha contribuito a porre fine a due guerre etniche nei Balcani occidentali negli anni '90 e a chiudere un capitolo oscuro e vergognoso della storia europea", ha ricordato il segretario generale. "La regione rimane strategicamente importante per la nostra Alleanza. Continueremo a contribuire alla stabilità e alla sicurezza nei Balcani occidentali, promuovendo la pace e la riconciliazione", ha concluso. (Beb)