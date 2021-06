Migranti: sei Stati Schengen intendono fermare flussi secondari dalla Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei Stati parte dello Spazio Schengen (Germania, Francia, Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi e Svizzera) hanno chiesto alla Commissione europea di fermare i flussi secondari di rifugiati, che dalla Grecia giungono nel proprio territorio. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, si tratta di profughi che, giunti in Grecia, hanno ottenuto lo status di rifugiato dalle autorità elleniche. Tuttavia, questi migranti non intendono rimanere nel Paese “a causa delle cattive condizioni di vita e della mancanza di prospettive future”. La Grecia rifiuta ogni responsabilità per i flussi secondari. Con circa mille arrivi al mese, la Germania è una delle destinazioni principali dei rifugiati che lasciano la Grecia, entrando legalmente i territorio tedesco con documenti rilasciati dalle autorità elleniche. Una volta in Germania, questi migranti presentano un'ulteriore domanda di asilo, “nella speranza di ricevere sussidi e un permesso di soggiorno permanente”. (segue) (Geb)