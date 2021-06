Migranti: sei Stati Schengen intendono fermare flussi secondari dalla Grecia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera alla Commissione europea, Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Svizzera affermano che l'afflusso di profughi già riconosciuti in Grecia ha assunto “proporzioni considerevoli”. Dal 2020, i flussi secondari hanno sperimentato “un rapido aumento”. Nella sola Germania, da luglio dello scorso anno, circa 17 mila rifugiati riconosciuti dalla Grecia hanno nuovamente chiesto asilo. Secondo il diritto dell'Ue in materia di protezione internazionale, questi “migranti secondari” devono essere respinti verso la Grecia. A tal fine, nel primo trimestre del 2021, l'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf) ha inviato alle autorità elleniche 2.100 richieste. Tuttavia, i tribunali amministrativi tedeschi vietano i rimpatri perché in Grecia i rifugiati rischierebbero di ricevere un'assistenza insufficiente. (segue) (Geb)