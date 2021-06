Migranti: sei Stati Schengen intendono fermare flussi secondari dalla Grecia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco ribatte evidenziando che, in applicazione del diritto dell'Ue, i rifugiati possono viaggiare in altri Stati membri dopo aver ottenuto la protezione internazionale, ma senza stabilirvisi né potendovi rimanere per oltre 90 giorni per semestre. Secondo Atene, il fatto che numerosi rifugiati abusino del diritto di circolazione nell'Ue non può essere imputato alla Grecia. “Se neghiamo i documenti di viaggio, sarebbe una violazione del diritto europeo”, ha affermato un diplomatico greco. Nel frattempo, la Germania sta cercando di risolvere la questione offrendo al governo ellenico sostegno finanziario per i rifugiati respinti in Grecia. In particolare, Berlino intende pagare per l'alloggio dei migranti secondari negli hotel e per loro sostentamento. In questo modo, il ministero dell'Interno tedesco auspica dissipare le preoccupazioni della magistratura per la sorte dei rifugiati. Tuttavia, la Grecia non ha ancora accettato l'offerta della Germania. L'esecutivo greco, guidato dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis, sta infatti inasprendo la politica migratoria. In particolare, Atene ha dichiarato la Turchia un paese terzo sicuro. Pertanto, i migranti provenienti da Somalia, Pakistan, Afghanistan, Siria e Bangladesh non possono ottenere asilo in Grecia se giungono dalla Turchia. (Geb)