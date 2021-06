Lombardia: Cattaneo, necessari interventi per recupero ex discarica Montebuono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore all'Ambiente e clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, è intervenuto in Consiglio regionale per rispondere a una interrogazione in merito al recupero e destinazione finale dell'area della ex discarica di Montebuono a Vizzolo Predabissi (Milano). "Regione Lombardia - ha detto Cattaneo - ha destinato consistenti risorse pubbliche per l'area della ex discarica di Montebuono a Vizzolo Predabissi, ai sensi dell'art. 17 bis della l. r. 26/2003, che prevede espressamente la possibilità di accedere a finanziamenti regionali esclusivamente in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento ambientale conseguenti ad attività di gestione dei rifiuti cessate. Il finanziamento per la messa in sicurezza di questa area - ha aggiunto l'assessore - ha preso avvio dalla necessità di garantire con risorse pubbliche le attività di post-gestione della discarica cessata. In quanto, a causa dell'incuria del gestore obbligato, la discarica si trovava in stato di abbandono con gravi criticità ambientali e sanitarie riscontrate da Città metropolitana e Arpa Lombardia. In particolare, era presente la fuoriuscita di percolato dal corpo rifiuti con conseguente sversamento dello stesso nel fiume Lambro e sul suolo e con contaminazione delle acque sotterranee". (segue) (Com)