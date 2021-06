Lombardia: Cattaneo, necessari interventi per recupero ex discarica Montebuono (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La gestione emergenziale avviata con finanziamento regionale - ha precisato l'assessore Cattaneo - e attuata dal Comune di Vizzolo Predabissi tramite Cem ambiente ha garantito l'estrazione e lo smaltimento del percolato presso impianti autorizzati, per un totale di 53.000 metri cubi rimossi in quattro anni. Inoltre, Cem ambiente ha proceduto alla realizzazione di nuovo impianto di estrazione, con oltre 5 milioni di metri cubi di biogas convogliato in torcia per la combustione. Oltre ad aver eseguito attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della discarica e i monitoraggi ambientali periodici. Regione Lombardia - ha proseguito Cattaneo - non ha competenza amministrativa in merito alla definizione degli interventi di chiusura della discarica che, infatti, devono essere autorizzati dalla Città metropolitana di Milano. Né compete a Regione individuare il destino finale dell'area, considerate le competenze in materia di pianificazione urbanistica dell'Amministrazione comunale per la gestione del proprio territorio. Tuttavia - ha concluso l'assessore - viste le criticità ambientali e di igiene pubblica sopra ricordate, ha esclusivamente garantito la copertura dei costi sia per la gestione emergenziale della discarica che per la chiusura definitiva". (Com)