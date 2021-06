Bosnia: Blinken, condanna Mladic misura di giustizia lungamente attesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del Meccanismo residuale del Tribunale internazionale che ha condannato all'ergastolo l'ex generale serbo bosniaco Ratko Mladic per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra è "una misura lungamente attesa di giustizia per le vittime e per i loro familiari in Bosnia Erzegovina". E' il commento del segretario di Stato Usa, Tony Blinken, secondo quanto riferisce una nota del Dipartimento di Stato. "Come ex comandante dell'esercito serbo bosniaco - evidenzia Blinken nella nota -, Mladic è stato una figura chiave nella campagna con l'obiettivo terrificante di rimuovere permanentemente le popolazioni bosniache e croate della Bosnia dal territorio controllato dai serbi. I crimini commessi in Bosnia Erzegovina segnano uno dei capitoli più bui della storia dopo la Seconda guerra mondiale". "La giustizia ha prevalso in questo caso", ha dichiarato Blinken auspicando che, con l'avvicinarsi del 26mo anniversario del genocidio di Srebrenica, questo verdetto "porti una misura di pace per le vittime e per i loro cari". "Gli Stati Uniti continueranno a fare pressioni per la giustizia, la fiducia reciproca e la riconciliazione come fondamenta per la pace e la stabilità", ha concluso Blinken. (Seb)