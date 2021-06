Germania: Covid, passaporto vaccinale digitale disponibile dal 14 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passaporto vaccinale digitale per il Covid-19 (CovPass) in Germania sarà disponibile nelle farmacie dal 14 giugno prossimo. È quanto comunicato dalla Federazione delle associazioni dei farmacisti tedeschi (Abda). In particolare, nella app CovPass saranno trasferiti i dati attualmente registrati sul libretto delle vaccinazioni di ogni tedesco. L'applicazione e il documento cartaceo non si escludono a vicenda: il CovPass è, infatti, un supporto al libretto delle vaccinazioni. In futuro, i passaporti vaccinali digitali dovrebbero essere creati direttamente presso gli studi medici e nei centri di vaccinazione, per essere poi utilizzati tramite smartphone. (Geb)