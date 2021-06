Messico-Usa: Lopez Obrador riceve Harris, firmato memorandum per cooperare su migrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha ricevuto al Palazzo nazionale la vicepresidente Usa, Kamala Harris, giunta ieri nel paese nordamericano, in arrivo dal Guatemala. I due hanno presieduto alla firma del memorandum di cooperazione internazionale pensato pert promuovere e incentivare strategie di risposta alla crisi migratoria nella regione. Il capo dello Stato messicano ha ribadito anche questa mattina che il suo governo intende affrontare il complesso fenomeno migratorio, "un tema fondamentalmente sociale. Si crea per la mancanza di opportunità in paesi dell'America centrale, del Messico, di gente che ha necessità di partire. nessuno lascia il suo paese, la sua famiglia e le sue abitudini per il piacere di farlo. Lo fa per necessità", ha detto "Amlo", insistendo sulla necessità di "affrontare le cause: i problemi non si risolvono con misure coercitive", ha aggiunto. (segue) (Mec)