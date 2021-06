Messico-Usa: Lopez Obrador riceve Harris, firmato memorandum per cooperare su migrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, il memorandum permette l'intercambio di proposte sul tema e include quella che Lopez Obrador aveva già lanciato al vertile internazionale sul clima, organizzato dalla Casa Bianca ad aprile: si tratta dell'offerta di agevolare le richieste di cittadinanza ai migranti che si impegnino - a determinate condizioni di modo e di tempo - nel programma sociale "Sembrando vidas" (Seminando vite). Si tratta di uno strumento già in uso nel Messico meridionale e che Lopez Obrador vorrebbe estendere ai paesi del cosiddetto "triangolo nord": ai contadini delle zone più disagiate si offre uno stipendio mensile per seminare alberi da frutta e da legno nelle loro coltivazioni, con il triplice obiettivo di dare occupazione immediata, innescare un'attività che potrebbe rivelarsi un domani redditizia e aumentare il polmone verde della zona. La Casa Bianca non ha mai formalmente risposto. (segue) (Mec)