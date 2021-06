Messico-Usa: Lopez Obrador riceve Harris, firmato memorandum per cooperare su migrazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita in Messico segue quella in Guatemala, dove Harris ha incontrato il presidente Alejandro Giammattei. Nel corso della visita gli Stati Uniti hanno annunciato la creazione di una task force regionale per prevenire il traffico di esseri umani dall’America centrale. Il Dipartimento di Giustizia con il sostegno del Dipartimento di Stato, si legge in un comunicato diffuso dalla Casa Bianca, creerà una task force regionale per identificare, interrompere e prevenire il traffico di migranti e le operazioni di tratta di esseri umani. La task force lavorerà con le forze dell'ordine statunitensi nella regione per monitorare le operazioni di traffico di migranti e traffico di esseri umani, condividere informazioni e pianificare azioni di contrasto coordinate. (segue) (Mec)