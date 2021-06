Messico-Usa: Lopez Obrador riceve Harris, firmato memorandum per cooperare su migrazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Harris ha anche annunciato la creazione di una task force anticorruzione, che includerà pubblici ministeri statunitensi ed esperti delle forze dell'ordine per indagare e perseguire i casi di corruzione. In aggiunta, gli Stati Uniti hanno annunciato una serie di iniziative volte a favorire l’economia locale e contenere i flussi migratori. Tra queste una iniziativa da 40 milioni di dollari destinata all’empowerment delle donne; un totale di 48 milioni di dollari per imprenditoria e innovazione; un prestito da 19,5 milioni di dollari per costruire 1.800 abitazioni nelle città con il più alto tasso di migrazione. Annunciato anche un investimento da 6 milioni di dollari per un progetto agricolo e un prestito da 15 milioni di dollari al Banco Internacional del Guatemala per aumentare i prestiti alle piccole e medie imprese, soprattutto nelle aree a più alto tasso di migrazione. (segue) (Mec)