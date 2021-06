Qatar: Banca mondiale, nel 2021 economia in crescita del 3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar dovrebbe registrare una crescita della sua economia intorno al 3 per cento nel 2021 e del 4,1 per cento nel 2022. Lo riferisce la Banca mondiale nel rapporto sulle Prospettive economiche globale pubblicato oggi. L’Istituto con sede a Washington ha rivisto leggermente al rialzo per il 2022 dello 0,1 per cento. Per il 2023 la Banca mondiale prevede un ulteriore rialzo della crescita economica con un tasso che si attesterà intorno al 4,5 per cento. Secondo la Banca mondiale, a contribuire a rilanciare l’attività economica nell’emirato sono stati anzitutto i progressi significativi delle campagne di vaccinazione e anche il graduale aumento dei prezzi e della domanda petrolifera.(Nys)