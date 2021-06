Germania: Cdu, per Merz il partito non deve avere paura dei Verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu) “non deve avere paura dei Verdi. Al contrario!”. È quanto affermato da Friedrich Merz, esponente della destra della Cdu, in un contributo per il quotidiano “Bild”. In vista delle elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo, Merz ha evidenziato che gli ecologisti rappresentano oggi “prevalentemente un ambiente urbano benestante”. La Cdu è, invece, “trasversale a tutta la popolazione” tedesca. Inoltre, secondo l'esponente della destra cristiano-democratica, mentre “il discorso sul genere e la politica dell'identità possono essere di moda in certi ambienti, la popolazione ha preoccupazioni completamente diverse”. Merz ha poi evidenziato che “vi sono limiti allo spettro democratico, a sinistra come a destra”. Per la Cdu, “è importante erigere un muro di fuoco, specialmente contro l'estrema destra. Il partito non ha infatti “niente, assolutamente niente a che fare con queste persone”. I cristiano-democratici hanno “un'immagine diversa dell'uomo”, usano “un linguaggio diverso” sentono “una diversa responsabilità” per la storia della Germania. Per tale motivo, ha infine affermato Merz, i conservatori possono ritrovarsi soltanto nella Cdu e “da nessun'altra parte”. (Geb)