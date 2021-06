Croazia: sentenza Mladic, governo "insoddisfatto" per mancato coinvolgimento vertici serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Croazia accoglie con favore la sentenza contro Ratko Mladic ma è "insoddisfatto" per la mancata individuazione delle complicità da parte dei più alti funzionari della Serbia. E' il commento del governo di Zagabria secondo quanto riporta il sito "Index". "Con questa sentenza Mladic è stato finalmente e legalmente condannato per alcuni dei crimini più gravi e crudeli commessi sul territorio della Bosnia Erzegovina, compreso quello di genocidio, il crimine più crudele", si legge in una nota riportata dalla stampa locale. Il governo croato esprime anche "rammarico e insoddisfazione" per il fatto che Ratko Mladic non sia stato accusato e condannato per numerosi crimini commessi durante l'aggressione contro la Repubblica di Croazia, "dove ha iniziato la sua sanguinosa campagna" per continuarla in Bosnia Erzegovina. La Corte d'appello del Meccanismo residuale dell'Aia ha confermato oggi la sentenza in primo grado all'ergastolo per Ratko Mladic. I giudici hanno rigettato i ricorsi presentati sia dall'accusa che dalla difesa alla sentenza di primo grado. Mladic è stato condannato in primo grado per 10 degli 11 capi d'accusa presentati, mentre non è stato ritenuto colpevole di genocidio nei comuni di Foca, Kljuc, Kotor-Varos, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica. La pubblica accusa aveva presentato ricorso contro la decisione di non inserire questo ultimo capo d'accusa nella sentenza conclusiva del processo di primo grado, mentre la difesa aveva chiesto che il processo a Mladic fosse riavviato ex novo. (Seb)