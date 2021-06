© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro di principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco Giuseppe Sala e l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno presentano alla stampa i principali appuntamenti de "La Bella Estate", il palinsesto estivo aperto a tutti gli operatori che proporranno in città, fino al 21 settembre, iniziative culturali, sportive, ricreative e del tempo libero. Interviene Paolo Jannacci.Cortile della Rocchetta al Castello Sforzesco (ore 13.30)REGIONEL'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli ha alcuni appuntamenti con le realtà del sociale nelle province di Como e Milano. Il programma della giornata è il seguente: Abilitiamo Autismo onlus, “In cammino...greenway del lago di Como...e oltre”, piazza Cavour – Como (ore 9.30) ; visita a PizzAut - Cassina de' Pecchi/Mi con l'assessore regionale al Lavoro e Formazione, Melania Rizzoli (ore 13); Asd Virtus Cantalupo, “Educhiamo Sportivamente”, centro sportivo di via Asiago, 19 - Cerro Maggiore/Mi (ore 16.30)L'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, partecipa al webinar, promosso dall'assessorato regionale sul tema “A Regola d'ART. Qualità, efficienza e tutela dei viaggiatori: le nuove norme per i Contratti di Servizio”. Con l'assessore Terzi partecipano al webinar Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord; Yari Mori, responsabile funzione legale & privacy di Trenord; Gabriele Vaiani, responsabile budget di Trenord e Silvio Landonio, dirigente unità organizzativa Sistema ferroviario e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia.Diretta streaming sulla piattaforma Zoom (ore 11)Conferenza stampa del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dell'assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, al termine della giornata di incontri per illustrare gli interventi previsti dal Piano Lombardia per la provincia di Cremona.Camera di Commercio, Sala Maffei, via Lanaioli, 7 Cremona (ore 12.30)L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato, si reca in visita istituzionale a Treviglio/Bg. Dopo il sopralluogo presso la pista ciclabile “Treviglio - Casirate”, l'assessore visita il Comando della Polizia locale e incontra le Forze dell'ordine.Punto stampa allo “Spazio Hub”, piazza Garibaldi – Treviglio/Bg (ore 12.45)L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, partecipa alla tavola rotonda virtuale promossa da Carrefour Italia sul tema “La Transizione Alimentare per tutti: un obiettivo comune”. La tavola rotonda vede coinvolti rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni internazionale e della grande distribuzione alimentare confrontarsi su come promuovere la transizione alimentare per tutti.Diretta streaming sulla piattaforma Zoom (ore 14.30)L'assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini, inizia la prima tappa del tour “Generazione Lombardia”, una serie di incontri sul territorio finalizzata a definire proposte concrete su tematiche di interesse per ragazze e ragazzi con il contributo attivo dei giovani. Questo primo incontro si svolge con i ragazzi del Csi Milano.Oratorio Murialdo, ingresso stampa via Inganni, 16 (ore 16.30)L'assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, conclude il workshop in streaming, sulla gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Nel workshop intervengono Fulvio Matone, Direttore generale PoliS-Lombardia; Fabrizio Cristalli, Direttore generale Sicurezza Regione Lombardia; Roberto Invernizzi, presidente del dipartimento legalità trasparenza e anticorruzione di Anci, Stefano Toselli, referente procedimenti formativi Anci Lombardia e Roberto Giarola, direttore Area Nord dell'Anbsc (Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)diretta streaming (ore 17.15 l'intervento dell'assessore De Corato è previsto per le 18.15).VARIEPresidio di Flc Cgil Lombardia Cisl Scuola Lombardia Uil Scuola Rua Snals Confsal Anief per il rispetto del “Patto per la scuola”Prefettura di Milano, corso Monforte, 31 (Ore 10 -12)Presidio di Uil Milano e Lombardia contro la scelta fatta da Bayer di dimettere il sito di Filago.Sede Bayer in viale Certosa, 130 (ore 10 - 12) (Rem)