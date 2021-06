Messico: ex ministro Videgaray interdetto per dieci anni dai pubblici uffici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luis Videgaray, già ministro delle Finanze e degli Esteri del Messico, è stato interdetto ai pubblici uffici per dieci anni a seguito dell'accertamento di irregolarità nella sua dichiarazione dei redditi. Lo ha reso noto il ministero della Funzione pubblica specificando che la misura è in vigore già dall'11 maggio, ma che si è aspettato di darne comunicazione ufficiale per rispetto della sospensione alla propaganda politica imposta dalla campagna elettorale, terminata domenica. Videgaray è stato tra gli esponenti più in vista del governo dell'ex presidente Enrique Pena Nieto, a guida del Partito rivoluzionari istituzionale (Pri), formazione storica, in pesante calo di consensi nel Paese. Il ministero ha fatto sapere che le indagini sono state aperte a giugno 2019, in seguito allo scoppio del caso "AgroNitrogenados", azienda chimica comprata dalla compagnia energetica pubblica Pemex, a prezzi che hanno "causato un danno patrimoniale milionario allo Stato". (Mec)