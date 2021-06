Vaccino: M5s, Ue sostenga sospensione brevetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le senatrici e i senatori Cinque stelle delle commissioni Sanità e Politiche europee di palazzo Madama segnalano che "la diffusione della variante indiana del Covid-19 nel Regno Unito sta destando forte preoccupazione, con il rischio concreto di nuove ondate e nuove chiusure nel Paese. Questo è il rischio che tutta l'Europa corre nei prossimi mesi a causa delle varianti del virus che si sviluppano nei Paesi poveri per la mancanza di vaccini causata dalle limitazioni dei brevetti". I parlamentari aggiungono in una nota: "Brevetti che fanno guadagnare decine di miliardi a Big pharma, ma che rischiano di prolungare la pandemia. Per questo il M5s continua a chiedere da mesi la sospensione temporanea dei brevetti, unica vera soluzione al problema sostenuta anche dal presidente americano Biden, da Papa Francesco, da cento premi Nobel e 75 ex capi di Stato. Chiediamo che anche l'Unione europea sostenga questa richiesta al Wto senza cedere alle pressioni delle lobby farmaceutiche e per questo al Parlamento europeo abbiamo co-firmato un emendamento in tal senso alla risoluzione sui vaccini che verrà votata domani". Gli esponenti pentastellati concludono: "Ci auguriamo che tutte le forze politiche europee sostengano questo emendamento, difendendo la saluta e la vita dei nostri cittadini, non i profitti di Big pharma". (Com)