Maltempo: temporali e grandine a Roma, Capitale allagata e decine di soccorsi

- Un’ora e mezza di pioggia, a tratti torrenziale, o accompagnata da grandine, ha trasformato molte strade di Roma in veri e propri torrenti. La zona più colpita nel quadrante provinciale, è stata quella di Roma Nord dove, in particolare, in alcuni tratti di Corso Francia e nella zona di Ponte Milvio, l’acqua ha raggiunto il livello di oltre 50 centimetri con picchi, in zone di avvallamento, in cui l’acqua ha superato il metro e mezzo. Oltre cento le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco e, tra queste, due di maggior rilievo: l’allagamento di un asilo con all’interno 40 bambini e il salvataggio di un disabile da un sottopasso allagato. In via Castelnuovo di Porto a Ponte Milvio, sono accorsi oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia, carabinieri e polizia locale, per soccorrere i bambini e 6 adulti, tra docenti e personale dell’asilo le cui aule si sono riempite d’acqua. Tutti sono stati portati in salvo presso un vicino albergo. (segue) (Rer)