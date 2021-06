Maltempo: temporali e grandine a Roma, Capitale allagata e decine di soccorsi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto questo accadeva mentre via Silvio d'Amico all’incrocio con via Gaspare Gozzi, i carabinieri della Radiomobile e i vigili del fuoco stavano portando in salvo un ragazzo disabile rimasto bloccato nell’auto in panne in un sottopassaggio allagato. Due ore di lavoro intenso per tutti, ed in particolare per i vigili del fuoco, intervenuti anche in via Malcesine in zona Monte Mario per il cedimento di un muro di cinta o per alberi caduti in più punti della città, che hanno intralciato il traffico fino alla loro rimozione. La situazione è tornata lentamente alla normalità a cominciare dalle 15, quando l’acqua ha smesso di cadere con intensità, mentre quella caduta ha cominciato a defluire. (Rer)