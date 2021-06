Pomezia: precipita dal tetto di un capannone e muore, vittima è 49enne di Grottaferrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 49 anni è morto questa mattina, cadendo dal tetto di un capannone in via Tito Speri nella zona industriale di Pomezia. L'incidente è avvenuto alle 11.30 circa quando la vittima, titolare di una ditta di costruzioni con sede a Grottaferrata, è precipitato nel vuoto mentre stava effettuando un sopralluogo sul tetto del capannone di una ditta del posto. Il sopralluogo sarebbe dovuto essere preliminare a lavori di ristrutturazione. Improvvisamente il 49enne è caduto a causa del cedimento di una parte del tetto ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pomezia e il personale della Asl competente per gli accertamenti del caso. (Rer)