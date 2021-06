Afghanistan: M5s, Italia rimanga in prima linea per riconciliazione e diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le senatrici ed i senatori del Movimento cinque stelle delle commissioni Esteri e Difesa di palazzo Madama osservano: "Oggi è una giornata storica per l'Italia e in particolare per noi del M5s perché il ritiro delle truppe italiane dall'Afghanistan, iniziato ufficialmente oggi, è stata la prima richiesta politica che facemmo quando entrammo per la prima volta in Parlamento nel 2013. Oggi con l'ammainabandiera italiano nella base di Herat - continuano i parlamentari in una nota - si conclude una missione durata vent'anni e costata al nostro Paese 54 caduti, centinaia di feriti e mutilati e 8 miliardi e mezzo di euro. Per non gettare al vento questo sacrificio di vite e risorse e per evitare che l'Afghanistan sprofondi in una nuova guerra civile, dopo il ritiro non dobbiamo abbandonare il popolo afgano". Gli esponenti pentastellati concludono: "L'Italia rimanga in prima linea nel nuovo necessario impegno per la riconciliazione nazionale con i talebani, per la ricostruzione del Paese e per una rafforzata cooperazione civile allo sviluppo e per la tutela dei diritti umani". (Com)