Cile: Banca mondiale, crescita Pil al +6,1 per cento nel 2021 (2)

Sull'intera regione di America latine e Caraibi, la Bm stima un 5,2 per cento 1,4 punti percentuali in più su gennaio. Un dato che non basta a bilanciare il crollo del 6,5 per cento del prodotto interno lordo che la regione ha sofferto nel 2020. Di fatto, nonostante una revisione al rialzo dei pronostici, l'America latina e i Caraibi - assieme a Medio Oriente e Africa del Nord - è tra le grandi aree "il cui pil reale del 2021 dovrebbe essere inferiore a quello del 2019". L'impulso alla ripresa a livello regionale è dato dall'avvio delle campagne vaccinali e dal progressivo indebolimento delle misure di restrizione per il controllo dei contagi da nuovo coronavirus. Per il 2022 si prevede un rimbalzo al 2,9 per cento, appena sopra il 2,8 ipotizzato a gennaio. All'interno della macroregione, il Sudamerica (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù e Uruguay) dovrebbe crescere il 5,2 per cento, con 1,4 punti percentuali in più rispetto alle attese. Segue l'America centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama) con +4,8 per cento (+1,2 per cento su gennaio) e la regione dei Caraibi, 4,7 per cento (+0,3 per cento). Nel 2021 il consumo privato dovrebbe cresce del 5,3 per cento, e dell'8,8 per cento il valore totale degli investimenti. La regione potrebbe veder crescere le esportazioni del 7,3 per cento e aumentare l'import del 9,7 per cento.