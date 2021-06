Georgia: vicepresidente Parlamento, sabotaggio del Movimento nazionale è stato vano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il vicepresidente del Parlamento georgiano Archil Talakvadze, il sabotaggio di 7 mesi del Movimento nazionale è stato vano. Fino a quando non firmeranno il documento su cui ha lavorato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, rimarranno un partito radicale ai margini. Come ha detto Talakvadze ai giornalisti, la squadra di governo non permetterà mai a nessun partito anti-sistema, incluso il Movimento nazionale, di ottenere una vera influenza. "Il Movimento nazionale è dovuto entrare in parlamento dopo 7 mesi di insensato sabotaggio anti istituzionale - perché questo è uno Stato di diritto e nessuno è perdonato per aver ignorato la scelta dei cittadini, nessuno è perdonato per aver ingannato il pubblico", ha detto Talakvadze.(Rum)