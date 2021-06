Energia: governo di Malta dà via libera a secondo interconnettore elettrico con la Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malta avrà un secondo interconnettore elettrico con la Sicilia: lo ha annunciato oggi la ministra dell'Energia maltese, Miriam Dalli, dopo che il governo della Valletta ha dato il via libera al progetto. Il nuovo cavo da 200 megawatt ha un costo stimato di 170 milioni di euro e correrà in parallelo con l'interconnettore elettrico già esistente tra Malta e la Sicilia. Questo secondo interconnettore tra l'isola del Mediterraneo e le coste siciliane, nella provincia di Ragusa, dovrebbe essere completato nel 2025. Parlando oggi in conferenza stampa dalla centrale di Enemalta, nella località di Maghtab, la ministra maltese Dalli ha citato uno studio condotto dalla società di consulenza France Electric, che ha suggerito la creazione di un secondo interconnettore tra le due isole come il modo migliore per rispondere alle richieste di elettricità da parte dei cittadini maltesi. (segue) (Res)