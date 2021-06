Energia: governo di Malta dà via libera a secondo interconnettore elettrico con la Sicilia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Dalli, Malta ha valutato anche la possibilità di scegliere punti di connessione alternativi in Italia per soddisfare la domanda di energia nell'isola, così come l'opzione di collegarsi a Tunisia e Grecia, ma un secondo cavo con la provincia di Ragusa è risultato essere il piano più conveniente dal punto di vista economico. "Il progetto di interconnessione ci aiuterà a tagliare le emissioni dal settore dell'energia del 58 per cento", ha dichiarato la ministra maltese. "Questa decisione rafforzerà il legame tra Malta e il continente europeo, e raddoppierà effettivamente la nostra connessione alla rete energetica europea rafforzando la sicurezza delle nostre forniture", ha osservato Dalli. Il progetto, secondo quanto spiega il quotidiano "The Times of Malta", dopo il via libera del governo passa ora alla fase tecnica con gli studi sottomarini. Il governo della Valletta emetterà successivamente una bando per la manifestazione d'interesse riguardo l'attuazione del progetto una volta rinnovati tutti i permessi anche dal punto di vista ambientale. (Res)