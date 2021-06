Amministrative: Meloni, decidere su candidati sindaco, non capisco continui rinvii

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui candidati sindaco per la coalizione di centrodestra nelle città al voto in autunno "chiedo solamente di decidere. Io voglio vincere e penso che ci siano le condizioni per fare bene. Questo continuo rimandare, comincio a non comprenderlo più". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nella trasmissione Fuori dal coro che andrà in onda stasera su Rete4. "Sappiamo quali sono le proposte sul tavolo. Io ho chiesto per prima di convocare il tavolo, loro hanno detto che preferivano prima fare la riunione per questa Federazione, mi pare sia prevista per domani, e che ci saremmo visti successivamente. Credo che scegliere i candidati sindaco e partire con la campagna elettorale sia una priorità", ha concluso. (Rer)