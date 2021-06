Lavoro: M5s vede associazioni imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, con l'incontro con i rappresentanti di Confindustria, si è chiusa la due giorni di colloqui fra il Movimento cinque stelle e le parti sociali sul decreto Sostegni bis. E' quanto si legge in una nota. Ieri una delegazione di parlamentari pentastellati ha avuto un confronto con Cgil, Cisl e Uil e la Confederazione italiana della piccola e media industria privata (Confapi). "Incontri molto proficui e costruttivi, che intendiamo prevedere anche per i prossimi provvedimenti in discussione in Parlamento, a iniziare dal decreto legge Semplificazioni", affermano i deputati Niccolò Invidia (capogruppo in commissione Lavoro), Teresa Manzo (capogruppo in commissione Bilancio), Giuseppe Buompane (deputato della commissione Bilancio e relatore del decreto Sostegni bis) e la senatrice Nunzia Catalfo, ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Durante le video-call con Confapi e Confindustria - continua la nota - gli esponenti del Movimento hanno ribadito la necessità di una breve proroga del blocco dei licenziamenti e si sono confrontati con le due associazioni datoriali sul bisogno di aiutare le imprese a fare ricerca e innovazione nonché migliorare e potenziare una serie di strumenti, come il contratto d'espansione e il Fondo nuove competenze, per accompagnare le transizioni occupazionali. (segue) (Com)