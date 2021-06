Maltempo: Capolei-Lio (FI), Ennesimo danno di immagine per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni volta che a Roma c’è un temporale si blocca tutto. Le immagine di Corso Francia sono solo l’ultimo danno di immagine che questa città è stata costretta a subire durante il mandato Raggi. È triste vedere strade allagate trasformate in fiumi e rifiuti che galleggiano in acqua. Eppure basterebbe fare attività di manutenzione dei tombini e delle fognature. Per fortuna tra poco si vota". Lo dichiarano in una nota congiunta Fabio Capolei, consigliere regionale della Lazio, e Leonardo Lio, vicecoordinatore del Municipio XIV di Roma di Forza Italia. (Com)