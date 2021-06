Roma 2021: Meloni, Michetti è ottima proposta, Matone interessante, ma è ora di decidere e partire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cinque anni fa a Roma non abbiamo trovato una soluzione" in termini di convergenza su un unico candidato sindaco "e non è che il risultato lo ha pagato il centrodestra, lo hanno pagato i romani: Roma oggi si è allagata. Penso che Michetti sia un'ottima proposta, Roma è la macchina più complessa in assoluto da gestire e credo che abbia bisogno di una persona che conosca molto bene la macchina amministrativa". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nella trasmissione Fuori dal coro che andrà in onda stasera su Rete4. "Il rischio di trovarsi con un sindaco modello Raggi, spendibile sulla carta, che si presenta bene ma non sa dove mettere le mani e per 5 anni gira in tondo e non riesce a controllare neanche che sia ben scritto il nome di un presidente della Repubblica su una targa, è alto - ha sottolineato -. Michetti è un profondo conoscitore dell'amministrazione pubblica e quando arriva sa dove mettere le mani, sa come comportarsi se un dirigente non fa bene il suo lavoro. A me pare un'ottima proposta, ma se qualcuno ne ha una migliore la faccia: basta che decidiamo. Anche Simonetta Matone è un profilo interessante. E' il rinvio sine die che non capisco più e che non capiscono nemmeno i cittadini - ha concluso -. Quindi chiedo agli alleati di stringere, decidere e partire". (Rer)