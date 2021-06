Milano: Comune firma due nuovi patti con le scuole "Ciresola" e "Sottocorno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole protagoniste dei Patti di Collaborazione nel recupero di un'area verde, la Piccola Goccia di via Ferrante Aporti 120, in zona Stazione Centrale - Martesana (Istituto comprensivo Ciresola), e nella realizzazione di una play street ottenuta chiudendo per due giorni, gli ultimi dell'anno scolastico, la via antistante la scuola Sottocorno, a Rogoredo, per permettere alle bambine e ai bambini di giocare in strada. La firma dei patti è avvenuta oggi, alla presenza dell'assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini (firmatario del Patto) e dei colleghi Laura Galimberti, assessore all'Educazione e Pierfrancesco Maran, assessore all'Urbanistica che ha partecipato all'evento in via Monte Piana. Questo è l'apice di un percorso di coinvolgimento dei cittadini, singoli o riuniti in associazioni e di altre istituzioni, in questo caso le scuole, per la realizzazione di progetti e iniziative con finalità educative, sui quartieri della città. "Lo strumento dei Patti di Collaborazione - ha dichiarato l'assessore Lipparini - è nato per rendere semplice e allo stesso tempo concreta la partecipazione dei cittadini a progetti di cura degli spazi pubblici proposti e realizzati dal basso, col beneficio dell'intera comunità. In questi mesi di pandemia i progetti non si sono fermati e abbiamo anzi accompagnato un numero crescente di patti. Possiamo dire con soddisfazione che ormai questo strumento è non solo conosciuto dai cittadini ma sempre più richiesto e utilizzato, a testimonianza del desiderio di questa città di essere parte della sua trasformazione in meglio, anche nei suoi spazi più piccoli ma estremamente importanti per chi li desidera vivere e usare". (segue) (Com)